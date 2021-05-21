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Политика

16:33

Губернатор Петербурга Беглов сбрил усы

политика

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сбрил усы, впервые за три года показавшись на публичном мероприятии в новом образе. Фото опубликованы на сайте городской администрации.

Беглов стал носить усы с момента назначения на должность временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга в 2018 году. Впервые он появился в таком виде на встрече с Владимиром Путиным, в ходе которой президент сообщил ему о назначении.

До этого, занимая должность полпреда президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в 2017–2018 годах, Беглов усов не носил.

Ранее Владимир Жириновский назвал усы и бороду главными распространителями заболеваний. Политик заявил, что бактерии задерживаются у человека под носом, а через бороду передаются напрямую в рот.

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