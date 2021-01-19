Игорь Николаев раскрыл секрет своих усов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российский певец Игорь Николаев рассказал, почему начал отращивать усы в молодости. В интервью исполнительнице Валерии на YouTube-канале "Между нами" он заявил, что тогда старался подражать любимым артистам.

Артист рассказал, что его кумиром детства был Владимир Мулявин из ансамбля "Песняры", который носил большие усы. Николаев отметил, что в 1980-е годы они считались модными. При этом сбрить усы певцу пришлось перед принятием присяги в армии.

"Меня заставил побриться старший лейтенант. Мне было 24 года, а усы были густые", – заявил Николаев.

Прошлой весной певец был госпитализирован с пневмонией. У него подозревали коронавирус, однако два исследования на выявление инфекции показали отрицательный результат.