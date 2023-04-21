Журналист Bellingcat Грозев внесен в список иноагентов

Фото: youtube.com/60 Minutes (Христо Грозев признан в РФ иноагентом)

Журналист-расследователь издания Bellingcat (признано в РФ иноагентом) Христо Грозев включен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщило министерство юстиций РФ на своем официальном сайте.

В сообщении ведомства указано, что Грозев распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, а также о проводимой ими политике.

"Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации", – указали в Минюсте.

В список иноагентов также попали политик Эльвира Вихарева, активистка Наталья Севец-Ермолина, правозащитная организация "Школа призывника" и журналистский проект "Адвокатская улица".

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Грозева по делу о незаконном пересечении российской границы. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Его также обвиняют в организации побега за границу издателя The Insider (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом).

Летом 2022 года ФСБ РФ заявляло, что Грозев принимал участие в операции украинской военной разведки, которая предприняла попытку угнать самолеты ВКС РФ.

Журналист отметил, что Украина пыталась завербовать российских летчиков, но он принимал участие в происходящем как документалист. После этого ФСБ сорвала операцию по угону самолетов.

В 2021 году ФСБ удалось установить, что Доброхотов незаконно пересек граничу с Украиной, после чего прибыл в село Колещатовка в Воронежской области, откуда пешком отправился на Украину, минуя КПП.

Спустя год Лефортовский суд получил ходатайство следователей ФСБ о заочном аресте Доброхотова по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы.

