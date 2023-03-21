Володин предложил привлечь судей МУС к ответственности после выдачи ордера на арест Путина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь судей Международного уголовного суда (МУС) к ответственности после решения о выдаче ордера на арест Владимира Путина, обвинив их в коррупции.

"Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться", – написал политик в своем телеграм-канале, пояснив, что судей МУС подкупил Евросоюз.

По мнению депутата, принимающих подобные решения европолитиков необходимо перемещать из Брюсселя в Лефортовский районный суд Москвы для установления всех обстоятельств.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. По мнению суда, они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что решение МУС не несет никакой значимости для России. Страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет, что делает решение суда юридически ничтожным, заявила дипломат.



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