Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад Вооруженных сил Украины на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские военные поразили пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах Красного Лимана и Дробышево ДНР.



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