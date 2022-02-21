Козак заявил, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза заявил, что Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса.

По его словам, украинская сторона держит в глубоком секрете представление о статусе Донбасса.

"Очевидно, из тех переговоров следует, что она (Украина. – Прим. ред.) видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями, без всякого особого статуса", – заявил Козак.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

