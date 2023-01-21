В парламенте Ирана сообщили о предстоящем визите спикера Госдумы Володина

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян сообщил о предстоящем визите спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Тегеран, передает РИА Новости.

"Спикер ГД РФ посетит Иран послезавтра, в понедельник (23 января – прим. ред.), во главе делегации от российского парламента", – заявил Садекиян.

Ожидается, что в Тегеране Володин встретится со спикером иранского парламента Мухаммадом Бакером Галибафом и некоторыми другими официальными лицами страны. В частности, будет затронута тема ускорения действия в областях транзита, инвестиций и энергетики в рамках соглашений РФ и Ирана.

Ранее в январе стало известно, что США намерены помешать военно-техническому сотрудничеству Ирана и России. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что власти страны не исключают "никаких вариантов" относительно возможных новых санкций.

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