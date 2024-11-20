Италия предложила американцам убежища от Трампа за 1 евро

Фото: liveinollolai.com

Италия готова предоставить американцам убежища от избранного президента США Дональда Трампа за 1 евро. Такие дома предлагает деревня на Сардинии, сообщает CNN.

Деревня Оллолай планирует увеличить численность населения после упадка, привлекая граждан США, которые ищут новый дом.

"Конечно, мы не можем специально упоминать имя одного президента США, который только что был избран, но мы все знаем, что именно от него многие американцы хотят уйти и покинуть страну", – отметил мэр Франческо Коломбо.

По его словам, стоимость готовых к проживанию домов составляет до 100 тысяч евро, а некоторые дома, нуждающиеся в обновлении, стоят 1 евро. При этом некоторые получат бесплатное жилье. Кроме того, американцам предоставят ускоренную процедуру по покупке домов.

"Мы делаем ставку на то, что они помогут нам возродить деревню, они – наша выигрышная карта", – сказал Коломбо.

Впервые проект был представлен в августе. Деревня уточнила, что уже более 18 тысяч человек подали заявки на въезд.

"Мы, конечно, не думаем о решении серьезных проблем, таких как депопуляция, но это способ разрушить барьеры, привнести в сообщество различные знания и опыт и сделать территорию известной", – объяснил мэр.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет.

