Yle: инфраструктура Лапландии не готова к присутствию НАТО

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Инфраструктура Лапландии не готова к присутствию там сил НАТО, так как автомобильные дороги, мосты и железные дороги региона либо находятся в упадке, либо вовсе отсутствуют, передает общественный вещатель Yle.

С точки зрения обеспечения безопасности поставок, состояние дорог играет важную роль. В случае возникновения кризисной ситуации, отсутствие подъездных путей может привести к тому, что люди останутся без продуктов питания, медикаментов, топлива и других необходимых товаров.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы региона Ханну Таккула заявил, что для реализации крупных проектов необходимо привлекать деньги финских граждан, а также использовать средства, выделяемые Европейским союзом.

Между тем Североатлантический альянс намерен создать в Лапландии командный пункт передовых сухопутных войск. Кроме того, в этом регионе регулярно проводятся военные маневры.

Ранее стало известно, что финский город Ивало, расположенный в нескольких десятках километров от границы с РФ, станет очагом боевых действий, если начнется война между НАТО и Москвой. По информации СМИ, именно это место может стать потенциальной "горячей точкой" в случае войны Североатлантического альянса с РФ.