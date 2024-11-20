Госдума одобрила сокрытие госорганами части информации в военное время

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности ограничения доступа к информации о деятельности органов власти и организаций на территории, где введено военное положение. Документ на рассмотрение палаты парламента в ноябре внесло правительство РФ.

Закон "О военном положении" предлагается дополнить нормой о том, что одной из мер, которые применяют на территории с введенным военным положением, будет ограничение доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления и органов местного самоуправления и организаций.

В законе также предлагается уточнить, что ограничен может быть и доступ к информации о деятельности судов. Порядок такого ограничения установит Верховный суд РФ.

Также на территориях, где объявлено военное положение, может быть ограничен доступ к информации о деятельности органов и организаций прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. Порядок такого ограничения определят соответственно Генпрокуратура и СК.

По словам авторов инициативы, работа государственных органов на территориях, где введен режим военного положения, может быть дестабилизирована под влиянием террористических актов, экстремистских проявлений и разведывательно-диверсионной деятельности противника.

При этом все перечисленные органы обязаны публиковать информацию о месте своего нахождения, времени работы и проводимых мероприятиях.

Ранее Госдума в ходе заключительного чтения приняла законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за порчу вооружения, военной техники или имущества.

Изменения внесли в закон "О материальной ответственности военнослужащих". Под него подпадают те граждане, которые участвуют в боевых действиях наравне с бойцами ВС РФ. При этом какая-либо материальная ответственность за утрату или порчу военного имущества, переданного для выполнения задач, у добровольцев отсутствует.

Теперь, согласно принятым нормам, для расчетов размера возмещения ущерба будет применяться не полный оклад месячного денежного содержания, как это установлено сейчас для проходящих службу по контракту, а 50% денежного содержания добровольца за календарный месяц.