Решение Шольца выделить миллиарды на поддержку энергетики ФРГ разозлило Макрона – СМИ

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Президента Франции Эммануэля Макрона разозлило решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить 200 миллиардов евро на поддержку энергетической сферы Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, французский лидер пришел в ярость, потому что Шольц предварительно не проконсультировался со своим "ближайшим партнером из ЕС". Макрону не понравилось и то, что канцлер ФРГ отдает предпочтение американскому оружию.

"Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах", – считает автор статьи Генри Сэмюэл.

При этом пресс-секретарь Шольца признал, что Париж и Берлин не могут достичь единого мнения в ряде вопросов. При этом источник в дипломатических кругах рассказал, что французы очень злы на немцев и Шольца.

Ранее канцлер ФРГ заявил о необходимости реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо отменить принцип единогласия при принятии решений во внешнеполитической сфере.

Шольц отметил, что такие преобразования необходимы для дальнейшего расширения объединения.



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