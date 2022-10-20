Эксперт оценил намерения Еврокомиссии обязать страны ЕС делиться друг с другом газом

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В Евросоюзе давно хотели ввести энергетический союз, утверждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. По его словам, подобное понятие существует уже несколько лет, но реализовать его ЕС так и не смог.

"Чтобы Еврокомиссия одобряла все новые контракты, чтобы был такой европейский госплан, который бы планировал и осуществлял закупки газа. Но оказалось, что страны очень разные", – поделился Митрохович в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

Выяснилось, что у государств ЕС есть разные повестки, не схожее экономическое развитие, добавил он. Эксперт считает, что из-за этого фактора подогнать всех под один уровень не получится.

Ранее сообщалось, что цена газа на европейском биржевом рынке упала ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на цену влияют несколько факторов, в том числе обсуждение в Еврокомиссии чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.

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