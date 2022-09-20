ЕС рассмотрит вопрос об отмене права вето против антироссийских санкций – СМИ

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Власти Евросоюза рассмотрят вопрос об отмене права вето против санкций в отношении РФ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В случае принятия решения, ЕС сможет продвинуть закон или санкции по принципу поддержки от большей части государств – членов. Сейчас же, если страна проголосует против решения ЕС, его не смогут принять на уровне объединения.
Подобная ситуация произошла, когда правом вето воспользовалась Венгрия в вопросе ограничений на российскую нефть. Решение не могли принять около 1,5 месяца из-за отрицательного голоса Будапешта. В итоге Венгрия добилась особых условий и сняла вето, а эмбарго одобрили.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что если страны Евросоюза хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из ЕС. По его словам, европейское единство терпит крах.
Володин напомнил, что Европарламент выступил за реформирование Евросоюза, при этом в числе нововведений – отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Спикер объяснил, что имеется в виду отказ от права вето членов Евросоюза. Он подчеркнул, что теперь мнение отдельных государств, и соответственно их граждан, учитываться не будет.
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