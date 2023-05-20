Британский институт RUSI: армия России совершенствуется и готовит Украине большие проблемы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России в ходе спецоперации на Украине адаптируется и совершенствуется. К такому выводу пришли аналитики британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), сообщает РИА Новости.

Так, в документе указывается на совершенствование разведывательно-ударного комплекса российской артиллерии и улучшение ее способности вести огонь с нескольких позиций. Эксперты отмечают, что эффективность возросла и у российских систем ПВО, которые почти полностью нейтрализовали угрозу от ракет HARM.

Самой большой проблемой для наступления ВСУ британские аналитики назвали инженерные войска РФ. По их мнению, возведенные заграждения, укрепления, противотанковые рвы и минные поля представляют серьезную угрозу при проведении наступательных операций.

"Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны" – указывает RUSI.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о возможных высоких потерях Киева в случае контрнаступления ВСУ. Он также отметил, что на Западе возлагают на контрнаступление ВСУ слишком высокие надежды, что "оказывает давление" на военнослужащих.