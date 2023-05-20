Запад готовится к переговорам, осознавая, что Украина не добьется победы – СМИ

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Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, говорится в статье китайской газеты Global Times.

"Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", – указано в публикации.

Лидеры стран Европы, чьи государства сильно пострадали от конфликта в экономическом плане, надеются на скорое завершение боевых действий, считает автор. Он полагает, что несмотря на жесткую риторику европейских лидеров, они не хотят, чтобы бюджеты их стран "утекли в бездонную пропасть украинского конфликта".

Кроме того, в материале отмечается, что Россия и Запад не используют крайние меры в конфликте на Украине. По мнению автора, это свидетельствует о "смутном сигнале", что все стороны вместо "бесконечной эскалации" хотят создать условия для прекращения конфликта.

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что никакие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время не нужны. По его мнению, Москва может провести переговоры с "хозяевами" ситуации, то есть с США, и они будут не о мире, а об условиях послевоенного мироустройства.