В ЛДПР прокомментировали предложение заменить российский триколор флагом СССР

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
ЛДПР предложила заменить существующий государственный флаг России на черно-желто-белый имперский флаг в ответ на инициативу КПРФ заменить бело-сине-красный триколор на флаг СССР.
"ЛДПР и лично Владимир Жириновский также неоднократно предлагали заменить нынешний флаг России, но, конечно, не на красный, под которым и от имени которого в нашей стране совершился противозаконный октябрьский государственный переворот, велась гражданская война, погубившая 12 миллионов человек, и раздел государства на 15 частей, которые без малейшего сопротивления коммунистов рассыпались в 1991 году, а на русский черно-желто-белый имперский флаг", – сообщается в телеграм-канале партии.
В партии подчеркнули, что именно имперский флаг стал для России символом великих достижений, в то время как красный флаг в ЛДПР назвали символом раскола.
Ранее КПРФ выступила с инициативой заменить российский триколор флагом СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Советского Союза на своей территории.
Школам РФ рекомендовали каждую неделю начинать с подъема флага и исполнения гимна
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: