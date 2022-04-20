В ЛДПР прокомментировали предложение заменить российский триколор флагом СССР

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ЛДПР предложила заменить существующий государственный флаг России на черно-желто-белый имперский флаг в ответ на инициативу КПРФ заменить бело-сине-красный триколор на флаг СССР.

"ЛДПР и лично Владимир Жириновский также неоднократно предлагали заменить нынешний флаг России, но, конечно, не на красный, под которым и от имени которого в нашей стране совершился противозаконный октябрьский государственный переворот, велась гражданская война, погубившая 12 миллионов человек, и раздел государства на 15 частей, которые без малейшего сопротивления коммунистов рассыпались в 1991 году, а на русский черно-желто-белый имперский флаг", – сообщается в телеграм-канале партии.

В партии подчеркнули, что именно имперский флаг стал для России символом великих достижений, в то время как красный флаг в ЛДПР назвали символом раскола.

Ранее КПРФ выступила с инициативой заменить российский триколор флагом СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Советского Союза на своей территории.