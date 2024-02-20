Эксперт прокомментировал запрет рекламы на информресурсах иноагентов

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Адвокат Матвей Цзен прокомментировал принятую Госдумой в первом чтении инициативу о запрете рекламы на информресурсах иноагентов. По его мнению, после выхода закона пострадают те, для кого это является источником дохода. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он обратил внимание, что в 2023 году, по данным Минюста РФ, свыше 200 юридических и физических лиц публиковали рекламу своих продуктов на таких ресурсах.

"Сейчас есть статус иноагента, но реклама не запрещена, и некий аполитичный рекламный менеджер, изучая рынок, вполне мог обнаружить, что какой-то ресурс иноагента имеет большой охват необходимой целевой аудитории, и на его ресурсе целесообразно разместить рекламу", – объяснил Цзен.

При этом специалист заметил, что в такой ситуации бизнесмен не пытается действовать из-каких либо политических соображений.

Эксперт уверен, что иноагенты будут предпринимать попытки обойти установленные ограничения. Однако рекламодатели будут принимать решения, учитывая одобрение своих юридических ведомств, резюмировал он.

Во вторник, 20 февраля, Госдума одобрила в первом чтении инициативу, запрещающую рекламу на ресурсах иностранных агентов. За принятие инициативы проголосовали 396 депутатов. Согласно проекту, предполагается внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации".

Из пояснительной записки следует, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.



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