Власти США просят Киев не начинать наступление до передачи новой военной помощи – СМИ

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Власти Соединенных Штатов просят Украину не начинать наступление до того, как ему будет передана обещанная военная помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации американского президента Джо Байдена.

По данным агентства, поставки танков Abrams Киеву не планируются. Причиной этому является спорная ситуация с Германией по вопросу поставок данного вида боевой техники. Также решение объясняется сложностью эксплуатации Abrams и их высокой стоимостью.

По данным Пентагона, с начала специальной военной операции на Украине страна выделила на военную помощь свыше 24,2 миллиарда евро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством".

Дипломат подчеркнула, что действия американских властей могут привести к эскалации конфликта на Украине и новым жертвам.

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