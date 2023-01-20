В МИД РФ заявили о невозможности переговоров с Киевом из-за политики "партии войны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о переговорах с Украиной не может быть и речи, пока политику Украины определяет "партия войны". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дипломат напомнила о выступлениях ряда украинских политиков, в том числе президента страны Владимира Зеленского, который в ходе форума в Давосе назвал невозможными переговоры с Владимиром Путиным.

"Все это лишний раз свидетельствует, что именно утратившая чувство реальности оголтелая "партия войны" сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи", – подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, киевский режим и его западные покровители не жалеют население страны и военных. Их готовы принести в жертву ради желания навредить России, отметила представитель внешнеполитического ведомства. В частности, она указала на попытку добиться нового западного оружия, используя в качестве рычага давления трагедию в Днепропетровске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали.

По его мнению, Запад привержен заблуждению, что Украина может иметь успех на поле боя. Это заблуждение заставит западные страны в будущем пожалеть, добавил Песков. Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной деградирует, появляется еще большая напряженность.



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