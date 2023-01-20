Лидер "Справедливой России" Миронов получил кувалду в подарок от Пригожина

Фото: vk.com/mironov_sergey

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин подарил председателю партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову кувалду. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию лидера фракции в соцсети "ВКонтакте".

"Благодарю основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подарок. Это очень полезный инструмент, уже пользовался им", – написал Миронов.

Миронов добавил, что с помощью кувалды Россия сможет "пробить брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение страны". Он подчеркнул, что от совместных действий россиян зависит будущее государства.

Ранее в Сети распространился ролик, на котором мужчина представляется бывшим бойцом ЧВК "Вагнер" Евгением Нужиным. Он рассказал, что сбежал с фронта и перешел на сторону Украины 4 сентября, а 11 ноября его ударили по голове и похитили в Киеве. Мужчина якобы очнулся уже в подвале, где ему объявили, что его "будут судить". После этого неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.

Пригожин, комментируя запись, назвал видео шоу и заявил, что предпочитает смотреть историю в театре.



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