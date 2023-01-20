Китай продолжит продвижение мирных переговоров на Украине – МИД КНР

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Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что КНР продолжит продвигать мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом дипломат сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, получил ли лидер Китая Си Цзиньпин послание от украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее супруга Зеленского Елена передала на форуме в Давосе послание Украины лидерам Еврокомиссии, Швейцарии и Китая.

"В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса", – передает РИА Новости его слова.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине и их стремление извлечь из него максимальную выгоду свидетельствуют о необходимости разгрома американской гегемонии.

Авторы статьи отметили, что на фоне украинского кризиса Вашингтон постоянно призывает ЕС выступать против России, но в то же время провоцирует жестокую конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейской экономики.

В Китае считают, что из-за этого доверие к США со стороны союзников и международного сообщества падает.

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