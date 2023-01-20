Экс-депутат бундестага Германии заявил, что Украина не сохранится в изначальных границах

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Украина не сохранится в своих изначальных границах. Такое мнение РИА Новости высказал экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.

Как он считает, судьба этой страны предрешена. Депутат предположил, что восстанавливать Украину предстоит всему миру и делить ее тоже будет все мировое сообщество.

Политик подчеркнул, что Киев потерял шансы сохранить территориальную целостность страны, теперь ее будущее будет решаться на послевоенной конференции.

"Был шанс сесть за стол переговоров, когда Турция предлагала, но тогда Вашингтон запретил. На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца", – заявил Гердт.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что Россия "должна проиграть" на Украине, отметил, что ядерные державы не проигрывают в крупных конфликтах, от которых зависит их судьба.

Медведев отметил, что западные политики не могут сделать элементарный вывод о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной войне.

После официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине России.



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