14:14Политика
Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в ходе специальной военной операции, передает РИА Новости.
В ведомстве таким образом прокомментировали произведенное наступление в регионе.
"Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики", – добавили в Минобороны.
По информации оборонного ведомства, на донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 130 бойцов, два танка и три боевые бронированные машины. Кроме того, ликвидированы три автомобиля.
Накануне министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу провел инспекцию группировки войск в зоне специальной военной операции. В частности, глава ведомства произвел облет районов дислокации войск.
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