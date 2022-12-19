Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в ходе специальной военной операции, передает РИА Новости.

В ведомстве таким образом прокомментировали произведенное наступление в регионе.

"Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики", – добавили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, на донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 130 бойцов, два танка и три боевые бронированные машины. Кроме того, ликвидированы три автомобиля.

Накануне министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу провел инспекцию группировки войск в зоне специальной военной операции. В частности, глава ведомства произвел облет районов дислокации войск.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!