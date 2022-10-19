Глава МИД Германии призвала ЕС озаботиться мерами "безопасности от России"

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Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Евросоюз озаботиться мерами "безопасности от России", сообщает "Правда.ру".

По мнению министра, Европа не сможет создать безопасный мир вместе с Россией. В связи с этим она предложила продолжить поставки оружия на Украину, поскольку, как она считает, это сможет "укрепить доверие и солидарность".

"В Европе речь идет не о безопасности с путинской Россией, а о безопасности от путинской России", – сказала Бербок на конференции в Берлине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости реформирования Евросоюза и отмены принципа единогласия при принятии решений во внешнеполитической сфере. С таким предложением он выступил на конгрессе Партии европейских социалистов.

По мнению Шольца, такие преобразования необходимы для дальнейшего расширения объединения. Шольц подчеркнул, что ЕС, в котором проживают более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может усилить свой политический вес на международной арене.

В то же время он призвал не забывать об интересах малых государств – членов союза.

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