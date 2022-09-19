Мэр Донецка сообщил о 13 погибших при обстреле площади Бакинских Комиссаров

Фото: телеграм-канал "МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР |Z| Official"

Не менее 13 человек погибли на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан", – отметил он.

По его словам, в настоящее время уточняется число пострадавших.

Ранее в результате обстрела Валуек со стороны Украины один человек погиб и двое пострадали. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за атаки была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города.

Также произошло возгорание восьми частных домов и трех машин.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

