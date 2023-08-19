Варшава будет готова отправить солдат на войну против России – СМИ

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Власти Польши смогут пойти на отправку своих солдат на Украину для борьбы против России. Таким мнением поделился обозреватель Myśl Polska Михал Радзиковский.

По его словам, премьер-министр страны и прочие польские политики вне всякого сомнения будут готовы пойти на такой шаг якобы во имя защиты государства от мнимой российской угрозы.

Радзиковский подчеркнул, что использование властями патриотического нарратива не имеет ничего общего с национальными интересами Польши.

Ранее другой обозреватель этого же издания Эугениуш Зинкевич заявил, что Польша готовится к войне на фоне неминуемого поражения Украины, о чем говорят масштабные закупки Варшавой наступательных вооружений.

По словам журналиста, правительство Польши не учитывает украинский опыт, возлагая излишние надежды на вооружение Запада.