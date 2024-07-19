Кабмин внес в ГД проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов без их согласия

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволяет медицинским организациям предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям, относящимся к структуре ФСИН, сведения о педофилах, составляющие врачебную тайну. Документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает изменения в законе "Об основах охраны здоровья граждан" и Уголовно-исполнительном кодексе РФ. Проект призван поддерживать контроль за применением принудительных медицинских мер к педофилам.

В настоящее время законодательство указывает, что врачебная тайна может быть раскрыта по запросу органа уголовно-исполнительной системы на фоне исполнения уголовного наказания и контроля за поведением условно осужденного или осужденного, для которого отсрочили отбывание срока. Эта же мера распространяется на преступников, получивших условно-досрочное освобождение.

Также органы могут потребовать предоставить такие сведения в связи с исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании или же медицинскую и социальную реабилитацию.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении запрета на изменение фамилии, имени и отчества для ряда категорий осужденных. Эта мера может быть распространена на тех, кто виновен в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, побоях, истязании, похищении человека, торговле людьми, изнасиловании, террористическом акте и по некоторым другим уголовным статьям.

Авторы проекта считают, что их инициатива поможет россиянам, которые контактируют с такими людьми, оставаться осведомленными о потенциальной опасности.

