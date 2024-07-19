Депутат Хамзаев предложил дать депутатам право носить оружие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев предложил дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов РФ, к депутатам. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что это вопрос безопасности, и напомнил, что Росгвардия недавно предложила разрешить носить оружие руководству Центробанка. Такая же возможность должна быть у депутатов, подчеркнул Хамзаев.

Кроме того, продолжил он, не у всех депутатов есть возможность иметь личных охранников, а меры предосторожности должны быть приняты.

"Также считаю, что депутаты в обязательном порядке должны сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой помощи", – указал Хамзаев.

Ранее Минюст РФ предложил дать право на ношение и применение оружия судебным приставам-исполнителям и приставам-дознавателям. В ведомстве уточнили, что зачастую возникают ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью судебных приставов. Однако оружие предлагается выдавать не всем. Таким правом могут наделить только пять тысяч сотрудников из числа приставов-исполнителей и дознавателей.