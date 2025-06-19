Захарова заявила, что РФ ждет извинений от Rai за слова об ударе по Кремлю

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В России ожидают официальных извинений от итальянской телекомпании Rai после слов ее представителя об ударе по Кремлю. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В соцсети Х был опубликован пост о якобы одновременном присутствии в Москве Владимира Путина, экс-президента Сирии Башара Асада и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Директор по институциональным связям Rai Марко Фриттелла в комментарии к нему написал, что достаточно было бы одной точной ракеты, однако позже удалил это.

"Мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии – такая разнузданность и такая вседозволенность", – сказала дипломат в ходе брифинга на полях ПМЭФ.

Владимир Путин ранее заявил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для России. По словам президента, страна самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности.

Глава государства обратил внимание, что западным лидерам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России. Подобные высказывания слышны в западных странах на протяжении веков, добавил он.