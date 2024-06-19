ГД приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год

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Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые хотят внести в закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

В рамках этих поправок предлагается внести изменения сразу в несколько показателей, которые были согласованы на этот год. При этом показатели на 2025 и 2026 года остались без изменений.

Эти поправки, согласно которым дефицит бюджета РФ на 2024 год увеличится, были предложены российским кабмином. Все вынесенные на рассмотрение изменения связаны с осуществлением в этом году послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ, озвученного 29 февраля, а также ряда отдельных поручений главы государства.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин на заседании с новым составом правительства заявил, что положения послания Путина Федеральному собранию должны быть приоритетными в работе кабмина. Он также попросил внимательнее отнестись к достижению новых целей развития России, которые объявил президент РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

