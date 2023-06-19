15:03Политика
Великобритания обяжет подпавших под санкции раскрывать сведения об активах
Фото: 123RF/iakov
Великобритания планирует обязать подпавших под санкции против России лиц и компании раскрывать сведения о своих активах в стране. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, британские власти показали законопроект, который призван сохранить санкции против РФ до выплаты компенсации Украине.
"Потребности Украины в реконструкции огромны, и они будут оставаться таковыми. Благодаря нашим сегодняшним мерам мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы гарантировать, что Россия восстановит Украину", – подчеркнул глава МИД страны Джеймс Клеверли.
Согласно информации агентства, санкции предполагают пожертвования замороженных средств на восстановление Украины.
Ранее власти Великобритании расширили санкционный список против России, включив в него 86 юридических и физических лиц. На фоне выпуска нового антироссийского списка санкций британский кабмин заявил, что активы РФ, находящиеся в стране, будут заморожены до момента, пока Россия не пойдет на соглашение о компенсации Украине нанесенного ущерба.
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