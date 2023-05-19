Эксперт заявил, что страны Центральной Азии не присоединятся к западным санкциям

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Страны Центральной Азии не примут требований Евросоюза и США и не примкнут к западным санкциям, считает профессор ВШЭ, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Об этом сообщает радио КП.

Он отметил, что ЕС и Соединенные Штаты оказывают давление на другие страны, которые не присоединились к санкциям против РФ.

"По мере развития ситуации ничего не становится лучше. Западные страны предпринимают шаги к тому, чтобы все разделили их точку зрения. Не только на страны Центральной Азии оказывается беспрецедентное давление", – сказал он.

Быстрицкий подчеркнул, что страны Центральной Азии все еще не присоединились к требованиям Запада. Многие азиатские эксперты посетили Валдайскую конференцию, что свидетельствует о том, у них нет прямого умысла принять требования ЕС и США, резюмировал Быстрицкий.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против 46 физических лиц. Также туда попали 30 российских компаний, занимающихся импортом, производители электроники, полупроводников и другие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что новые ограничения касаются оборонно-промышленного комплекса РФ, ее горнодобывающего, технологического и металлургического секторов.