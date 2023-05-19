МИД рекомендовал гражданам РФ учитывать возможные риски при поездке в Молдавию

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Россиянам следует учитывать возможные риски при планировании поездок в Молдавию из-за участившихся случаев дискриминации граждан РФ в стране. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве обратили внимание, что прилетевших в аэропорт Кишинева граждан РФ подвергают процедурам дополнительного досмотра, которые зачастую длятся до 10 часов. На это время россиянам не предоставляют базовых условий, в том числе не обеспечивают водой, питанием и связью.

"После этого гражданам часто отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами. Ежедневно власти Молдавии таким образом запрещают въезд от 10 до 50 гражданам России", – говорится в сообщении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что в ходе проверок россиян снимают на видео, которые в дальнейшем публикуют в Сети.

В условиях, когда консульская поддержка РФ граждан, оказавшихся в трудных ситуациях в Молдавии, может быть серьезно ограничена властями Кишинева, россиянам рекомендовали учитывать случаи дискриминации и тщательно обдумывать необходимость поездок в страну.

Ранее правительство Молдавии заявило, что не позволит въехать на территорию страны Владимиру Путину. Премьер-министр республики Дорин Речан подчеркнул, что страна не позволит вмешиваться РФ во внутреннюю политику. На территорию Молдавии также не собираются пускать, в том числе артиста Филиппа Киркорова.

