Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как Запад – Эрдоган

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Турция на данный момент не на том этапе, чтобы вводить санкции в отношении России, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что у Анкары и Москвы сохраняются позитивные отношения. По его словам, страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара не присоединяется к антироссийским санкциям, однако не позволяет обходить их. Он также подчеркивал, что турецкие власти должны отдавать приоритет интересам собственной страны, даже несмотря на то, что она является членом НАТО.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в свою очередь, заметил, что санкции Турции против России сыграют прежде всего против самой Анкары.