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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации заявил, что страны Запада руководствуются на Украине не целями гуманизма, а стремлением победить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками", – заявил он.

По его словам, западные страны используют Украину как полигон, затягивают конфликт "до последнего украинца" и стремятся нанести России "стратегическое поражение".

Он добавил, что поставки оружия Киеву на миллиарды долларов оплачиваются за счет западных налогоплательщиков.

Зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан заявил, что постоянная поставка оружия в зону конфликта на Украине приводит лишь к его эскалации. Он призвал все стороны содействовать политическому урегулированию.

