Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05:24

Политика

Небензя заявил, что целью Запада на Украине является не гуманизм, а поражение РФ

Фото: depositphotos/ognjen1234

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации заявил, что страны Запада руководствуются на Украине не целями гуманизма, а стремлением победить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками", – заявил он.

По его словам, западные страны используют Украину как полигон, затягивают конфликт "до последнего украинца" и стремятся нанести России "стратегическое поражение".

Он добавил, что поставки оружия Киеву на миллиарды долларов оплачиваются за счет западных налогоплательщиков.

Зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан заявил, что постоянная поставка оружия в зону конфликта на Украине приводит лишь к его эскалации. Он призвал все стороны содействовать политическому урегулированию.

Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США против прекращения огня на Украине

Читайте также

политика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика