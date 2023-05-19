05:24Политика
Небензя заявил, что целью Запада на Украине является не гуманизм, а поражение РФ
Фото: depositphotos/ognjen1234
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации заявил, что страны Запада руководствуются на Украине не целями гуманизма, а стремлением победить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками", – заявил он.
По его словам, западные страны используют Украину как полигон, затягивают конфликт "до последнего украинца" и стремятся нанести России "стратегическое поражение".
Он добавил, что поставки оружия Киеву на миллиарды долларов оплачиваются за счет западных налогоплательщиков.
Зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан заявил, что постоянная поставка оружия в зону конфликта на Украине приводит лишь к его эскалации. Он призвал все стороны содействовать политическому урегулированию.
Небензя назвал апофеозом лицемерия заявления США против прекращения огня на Украине
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