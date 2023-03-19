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Соединенные штаты надеялись, что украинские силы нападут на ДНР и ЛНР, вступив в противостояние с РФ, заявил экс-советник Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор. Однако Владимир Путин предотвратил это, начав спецоперацию на Украине, добавил он.

Макгрегор раскрыл планы Запада в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Он подчеркнул, что Киев готовился к столкновению с Москвой еще до начала боевых действий на украинской территории.

Кроме того, Макгрегор признался, что спецоперация РФ не стала сюрпризом для Вашингтона. Американцы заранее обучали украинских военнослужащих.

"ВСУ укреплялись специально для этой цели – борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но это не произошло, так как Путин предотвратил это", – рассказал он.

Ранее российский лидер оценил возможность принятия решения о проведении спецоперации на Украине в 2014 году. Он заявил, что не следует в данном вопросе применять сослагательное наклонение.

По его словам, еще один момент касается готовности страны к серьезным действиям. В Кремле надеялись, что все можно будет разрешить мирным путем, однако Запад готовил Киев к конфликту, добавил Путин.



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