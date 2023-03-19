Тяжелораненый украинский боец попросил о помощи оператора российского дрона

Фото: телеграм-канал Mash

Украинский военнослужащий, получивший тяжелое ранение в ногу, попросил помощи у российского дрона. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны", прикрепив к публикации соответствующее видео.

В сообщении отмечается, что украинские подразделения бросили раненого солдата. Военнослужащему ничего не оставалось, как знаками показать российскому дрону, что ему необходима помощь.

Стало известно, что оператор беспилотника отправил к военнослужащему солдат, которые должны помочь ему в эвакуации.

Ранее пленный срочник ВСУ рассказал о том, как группа украинских солдат, которая проходила обучение в Великобритании, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском. По его словам, их обучали на военно-учебной базе Воркоп, где они проходили курс молодого бойца и изучали базовые военные вещи.



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