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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгров в украинском Закарпатье. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

"Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров", – написал политик.

Также Менцер обратился к киевским властям с просьбой немедленно отменить решения против венгерского меньшинства и сделать все возможное для сохранения стабильности в западном регионе Украины.

При этом в Будапеште не понимают, как подобные решения помогают в противостоянии с Россией.

Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о "проблемах в организации обучения на украинском языке" в школах Закарпатской области Украины. По сообщению местных СМИ, в населенных пунктах региона, где проживают этнические венгры, были сняты венгерские флаги, а также уволены несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья.

Венгрия планирует в 2023 году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций, введенных против РФ на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил политический советник премьер-министра страны Балаж Орбана.

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