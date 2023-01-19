Посольство США следит за ситуацией после сообщений о возбуждении ФСБ РФ дела о шпионаже

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В посольстве США сообщили, что отслеживают ситуацию с возбуждением в России уголовного дела о шпионаже против американского гражданина, передает РИА Новости.

"Мы в курсе неподтвержденных сообщений о деле в России в отношении гражданина США. В данный момент у нас нет никакой информации по этому поводу, но мы изучаем этот случай и будем внимательно следить за ситуацией", – заявили в дипмиссии.

Собеседник агентства отметил, что власти РФ нерегулярно сообщают американскому посольству о судебных разбирательствах, задержаниях или перемещении осужденных в России американцев.

Утром 19 января стало известно, что Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело против гражданина США за сбор биологической информации. Производство ведут по статье "Шпионаж".

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