На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины днем в четверг, 19 января. Это следует из данных официального портала по оповещению граждан.

Отмечается, что тревога была объявлена примерно в 11:10 по московскому времени.

Утром 19 января воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Оповещения начали поступать в 07:15 по московскому времени и продолжались в течение 45 минут.

На тот момент украинские власти в своих телеграм-каналах также предупредили граждан об опасности.

Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве. Каких-либо подробностей об инциденте приведено не было. Власти также не комментировали сообщения о ЧП.

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