Канадская журналистка Ева Бартлет, рассказывающая о события в Донбассе, понадеялась, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

"Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины", – заявила она на видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.

По словам журналистки, она много лет освещала ситуацию в ЛНР и ДНР. Она утверждает, что информация, распространяемая на Западе о том, что конфикт не был спровоцирован, является ложью. Бартлет рассказала, что мирные районы Донбасса украинские военные обстреливают уже 8 лет, а киевский режим никогда не собирался вести мирные переговоры.

Канадская журналистка указывает, что Россия пыталась найти мирное решение до последнего момента и была вынуждена начать спецоперацию. По мнению Бартлет, Москва всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество с Киевом, но США имеют в регионе свои интересы, в которые не входит благополучие местных жителей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приоритетом в новых регионах РФ является восстановление мирной жизни. При этом он подчеркнул, что для этого предстоит большая работа.

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