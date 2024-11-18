МВД Армении подтвердило отставку главы ведомства Ваге Казаряна

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Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян подтвердил в разговоре с госагентством "Арменпресс" отставку председателя ведомства Ваге Казаряна.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян рассказал, что попросил сразу нескольких высокопоставленных должностных лиц уйти в отставку. При этом имен он не назвал. Однако местные СМИ утверждают, что уволились Казарян, председатель Следственного комитета (СК) Аргишти Кярамян, глава комитета госдоходов Рустам Бадасян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

Кроме того, о своем увольнении также сообщили председатель высшего судебного совета Карен Андреасян и глава антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян.

На заседании правительства, которое состоялось 15 ноября, премьер-министр Армении высказал свое недовольство работой силовых структур. При этом Пашинян, комментируя заявления о своей возможной отставке, назвал этот разговор несерьезным. Он напомнил, что уже не раз подавал в отставку.

