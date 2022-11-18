Политолог предостерег от разговоров о слабости НАТО

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Североатлантический альянс совершает ошибки, однако преждевременно говорить о его слабости или распаде. Такое заявление сделал журналист и политолог Юрий Светов, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о "начале конца НАТО".

"Нет, не могу с этим согласиться. Это частные примеры просчетов. Но пока говорить о слабости НАТО, о грядущем развале, мне кажется, немножко поспешно", – сказал политолог.

Светов пояснил, что как политику Володину свойственны громкие заявления, однако давать подобные оценки должны военные.

Политолог указал на то, что на Украине в настоящее время жесткое противостояние "благодаря натовскому оружию, натовским консультантам", сообщает телеканал "360".

Ранее Володин написал, что киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность Альянса. По мнению политика, впервые это произошло, когда над Черным морем ракетой был сбит истребитель Румынии.



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