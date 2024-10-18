Минюст РФ признал иноагентом издание Аteo

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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов проект Ateo, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что издание участвовало в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, проект распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике, недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, а также недостоверную информацию об избирательной системе страны.

Также иноагентами признаны пять человек. В этот список попали Алексей Барановский, Андрей Волна, Сергей. Илюхин, Даниил Константинов и Максим Матвейченков.

Константинов и Барановский, по данным Минюста, также распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии.

Они участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов, выступали против СВО, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иноагентом, а также нежелательной в РФ организацией. Оба живут за пределами страны.

Андрей Волна принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, фейков о ВС России, выступал против спецоперации и также живет за границей. Илюхин распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, распространял сообщения иноагентов и выступал на их информационных площадках.

Матвейченков распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях властей России и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции, распространял материалы иностранных агентов. Кроме того, Матвейченков является сотрудником организации, включенной в реестр иноагентов.

В то же время из реестра в связи с ликвидацией исключили компании "Трансмиссия", "Вега 2021" и "Время колокольчиков".

В начале октября российское министерство юстиции внесло польский телеканал Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite) "Белсат" ("Белсат ТВ", "Белорусское спутниковое") в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России. Организацию включили в список на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 сентября.

