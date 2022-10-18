В ФРГ уволили главу германского ведомства по кибербезопасности – СМИ

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В Германии уволили главу Федерального управления по информационной безопасности Арне Шенбома из-за его возможной косвенной связи с Россией. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на источник в МВД страны.

Отмечается, что ранее немецкие СМИ неоднократно указывали на связь Шенбома с "Советом кибербезопасности Германии". Его главу, Ханса-Вильгельма Дюнна, подозревают в сотрудничестве с Россией.

Как сообщает Spiegel, ранее МВД страны потребовало от Шенбома оборвать все связи с этой организацией, однако в сентябре чиновник принял участие в юбилейном мероприятии Совета.

Весной прошлого года вице-премьер Чехии Ян Гамачек уволил гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого после того, как тот сообщил прессе о попытке Гамачека замять скандал со взрывами на складах в Врбетице в обмен на бесплатную поставку Россией вакцины от коронавируса "Спутник V".



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