ВС РФ уничтожили украинскую станцию спецсвязи под Одессой

Фото: Минобороны РФ

Российские военные посредством артиллерийских ударов уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе Палиевки под Одессой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Артемовска, Соледара и Выемки в ДНР ВС РФ уничтожили три американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, стоящие на вооружении ВСУ. А в районе села Петропавловки в результате российского удара устранена пусковая установка украинского ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку прорыва обороны в Херсонской области со стороны ВСУ. В результате были уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Союзные войска РФ поразили 2 пункта управления и 6 складов боеприпасов ВСУ за сутки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!