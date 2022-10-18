14:32Политика
ВС РФ уничтожили украинскую станцию спецсвязи под Одессой
Фото: Минобороны РФ
Российские военные посредством артиллерийских ударов уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе Палиевки под Одессой. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Артемовска, Соледара и Выемки в ДНР ВС РФ уничтожили три американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, стоящие на вооружении ВСУ. А в районе села Петропавловки в результате российского удара устранена пусковая установка украинского ЗРК С-300.
Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытку прорыва обороны в Херсонской области со стороны ВСУ. В результате были уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 13 единиц бронетехники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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