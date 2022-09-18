У США нет доказательств того, что Китай поставляет оружие РФ – Байден

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Соединенные Штаты не располагают доказательствами того, что Китай поставляет вооружения России, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает CBS.

Он отметил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином после его предыдущей очной встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Пекине в феврале. По словам Байдена, он не угрожал своему китайскому коллеге, а лишь предупредил его.

"Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения вами санкций, введенных в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами. Пока нет никаких свидетельств того, что они направляют оружие или что-то еще России", – заявил он.

15 сентября Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и обстановку на Тайване. В ходе двусторонней встречи российский лидер заявил, что Россия осуждает провокации Соединенных Штатов и саттелитов в тайваньском проливе, а также отметил сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

До этого сообщалось, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале немецкой газеты заранее назвали встречу двух лидеров символичной.