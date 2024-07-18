Осужденную в 2020 году псковскую журналистку Прокопьеву объявили в розыск в РФ

Фото: AP Photo (Светлана Прокопьева признана иноагентом в РФ)

МВД России объявило в розыск журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву (признана в РФ иноагентом), в 2020 году осужденную по делу об оправдании терроризма, следует из базы ведомства.

Статья, по которой ее разыскивают, не указывается.

Прокопьева покинула Россию в 2022 году после обысков и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области. В 2020 году 2-й Западный окружной военный суд признал ее виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.

В эфире радиостанции в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске, когда погиб один человек. Главный редактор радиостанции Максим Костиков пояснял, что Прокопьева в эфире "подвергла критическому анализу ситуацию в стране".

Позже текст передачи был выложен в форме статьи под названием "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". В ней речь шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора. Оба СМИ оштрафовали, а Следственный комитет возбудил дело.