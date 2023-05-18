Представитель главы ООН призвал избегать риторики Подоляка после его угроз россиянам

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В ООН призвали избегать риторики, не помогающей урегулированию конфликта на Украине. Таким образом представитель генерального секретаря организации Фархан Хак ответил на вопрос о словах советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает РИА Новости.

Подоляк ранее заявил, что на Украине ненавидят Россию. Он также угрожал, что "каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически".

По мнению представителя генсека ООН, подобная риторика звучит от различных сторон в ситуациях, касающихся конфликтов.

"Так или иначе, мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает", – заявил Хак.

До этого с похожей риторикой выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он заявлял, что украинская сторона будет продолжать совершать нападения на россиян по всему миру.

После этого Москва представила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлением Буданова о намерениях убивать граждан РФ. Письмо от 10 мая написал постпред РФ при организации Василий Небензя.

На призывы Буданова убивать россиян руководство ООН никак не отреагировало.