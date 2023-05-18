МО Британии подтвердило использование украинскими войсками ракет Storm Shadow

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что украинские войска начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow, поставленные Лондоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

До этого американский телеканал CNN сообщал о подтверждении американскими чиновниками и западным должностным лицом использования ракет Storm Shadow на Украине.

11 мая Уоллес сказал, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. 15 мая российские системы ПВО впервые сбили подобную ракету.

16 мая российская ПВО перехватила семь ракет большой дальности Storm Shadow за сутки. Системы ПВО отработали в районах населенных пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой Народной Республики, Тополевка Луганской Народной Республики, Инженерное, Благовещенка Запорожской области, а также Крынки Херсонской области.